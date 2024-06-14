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Россияне обстреляли село Глушковка на Харьковщине, погибла женщина

Анастасия ПроцПятница, 14 июня 2024, 20:18
Россияне обстреляли село Глушковка на Харьковщине, погибла женщина
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Российские оккупанты 14 июня обстреляли село Глушковка Харьковской области, в результате атаки погибла 57-летняя женщина.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Следствием установлено, что 14 июня около 15:00 войска РФ нанесли авиаудар по с. Глушковка Купянского района. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад. Погибла 57-летняя женщина".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Предварительно, враг ударил по селу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Темы: Харьковская областьжертвы
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