G7 застерегла Росію від використання ядерної зброї

Лідери "Групи семи" на саміті в Італії попередили Росію про наслідки в разі застосування зброї масового знищення, зокрема ядерної.

Джерело: спільна декларація лідерів G7, яка є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Учасники саміту висловили глибоку стурбованість "безвідповідальною ядерною риторикою та діями Росії, а також повідомленнями про дедалі частіше застосування нею хімічних речовин проти українських сил".

Реклама:

"Ми вкотре наголошуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки", – підкреслюється в декларації.

Лідери "Групи семи" також стурбовані "непрозорим і прискореним розширенням ядерного арсеналу Китаю", а також розвитком ядерної програми та програм балістичних ракет Північної Кореї та Ірану.

У документі також підтверджується підтримка G7 Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), із якого Росія вийшла минулого року.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми закликаємо Росію продовжувати дотримуватися мораторію на ядерні випробування і відновити ратифікацію ДВЗЯВ. Ми також закликаємо Північну Корею не проводити жодних подальших ядерних випробувань, а також підписати і ратифікувати ДВЗЯВ", – зазначили глави держав G7.

У березні росіянин Путін попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну – Москва вважатиме це "значною ескалацією".

Він водночас сподівається, що до обміну ядерними ударами "не дійде".