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G7 предостерегла Россию от использования ядерного оружия

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 14 июня 2024, 21:20
G7 предостерегла Россию от использования ядерного оружия
Фото - getty images

Лидеры "Группы семи" на саммите в Италии предупредили Россию о последствиях в случае применения оружия массового уничтожения, в том числе ядерного.

Источник: совместная декларация лидеров G7, которая есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Участники саммита выразили глубокую обеспокоенность "безответственной ядерной риторикой и действиями России, а также сообщениями о все более частом применении ею химических веществ против украинских сил".

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"Мы еще раз подчеркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", – подчеркивается в декларации.

Лидеры "Группы семи" также обеспокоены "непрозрачным и ускоренным расширением ядерного арсенала Китая", а также развитием ядерной программы и программ баллистических ракет Северной Кореи и Ирана.

В документе также подтверждается поддержка G7 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), из которого Россия вышла в прошлом году.

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"Мы призываем Россию продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания и возобновить ратификацию ДВЗЯИ. Мы также призываем Северную Корею не проводить никаких дальнейших ядерных испытаний, а также подписать и ратифицировать ДВЗЯИ", – отметили главы государств G7.

В марте россиянин Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину – Москва сочтет это "значительной эскалацией".

Он одновременно надеется, что до обмена ядерными ударами "не дойдет".

Темы: G7
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