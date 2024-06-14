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Німеччина знову загальмувала ухвалення пакету санкцій проти Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 червня 2024, 23:06
Німеччина знову загальмувала ухвалення пакету санкцій проти Росії
фото - Getty Images

Країни Європейського Союзу 14 червня не змогли узгодити черговий пакет санкцій проти Росії, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), через заперечення Німеччини.

Джерело: Politico з посиланням на шістьох дипломатів ЄС, а також журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда"

Деталі: Німеччина під час засідання послів у п’ятницю висловила стурбованість розширенням заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до Росії.

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Берлін зокрема вважає, що німецький малий бізнес постраждає, якщо заходи будуть поширені на продукцію, що не належить до подвійного призначення, наприклад хімікати чи обладнання для металообробки.

Як нагадує Politico, Німеччина спільно з Францією виступили проти заборони експорту авто елітного класу до Білорусі, яка стала "транзитним пунктом" для того, щоб російські олігархи могли продовжувати купувати їх всупереч санкціям.

Один із дипломатів ЄС сказав Politico, що Європейська комісія веде переговори з Німеччиною, аби переконати її зняти вето.

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Бельгійське головування в Раді ЄС прагнуло фіналізувати домовленість щодо санкційного пакета до саміту "Групи семи" в Італії, але так і не змогло цього зробити.

Нагадаємо, в межах 14-го пакета санкцій Єврокомісія вперше запропонувала націлитись на кілька проєктів скрапленого природного газу і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.

Теми: НімеччинасанкціїЄС
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