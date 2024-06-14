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Германия снова затормозила принятие пакета санкций против России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 14 июня 2024, 23:06
Германия снова затормозила принятие пакета санкций против России
Фото - Getty Images

Страны Европейского Союза 14 июня не смогли согласовать очередной пакет санкций против России, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), из-за возражений Германии.

Источник: Politico со ссылкой на шестерых дипломатов ЕС, а также журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда"

Детали: Германия во время заседания послов в пятницу выразила обеспокоенность расширением мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в Россию.

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Берлин в частности считает, что немецкий малый бизнес пострадает, если меры будут распространены на продукцию, не относящуюся к двойному назначению, например химикаты или оборудование для металлообработки.

Как напоминает Politico, Германия совместно с Францией выступили против запрета экспорта авто элитного класса в Беларусь, которая стала "транзитным пунктом" для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.

Один из дипломатов ЕС сказал Politico, что Европейская комиссия ведет переговоры с Германией, чтобы убедить ее снять вето.

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Бельгийское председательство в Совете ЕС стремилось финализировать договоренность по санкционному пакету до саммита "Группы семи" в Италии, но так и не смогло этого сделать.

Напомним, в рамках 14-го пакета санкций Еврокомиссия впервые предложила нацелиться на несколько проектов сжиженного природного газа и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.

Темы: ГерманиясанкцииЕС
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