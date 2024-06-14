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Генштаб: Ворог за добу завдав по Україні 38 авіаударів та задіяв 490 дронів-камікадзе

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 червня 2024, 23:28
Генштаб: Ворог за добу завдав по Україні 38 авіаударів та задіяв 490 дронів-камікадзе
Ілюстративне фото - Getty Images

Протягом доби 14 червня армія РФ завдала по території України 6 ракетних ударів із застосуванням 17 ракет. Крім того, зафіксували 38 авіаударів із використанням 57 КАБів, 490 дронів-камікадзе.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ 14 червня станом на 22:00

Деталі: Росія здійснила понад 3000 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

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Водночас Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника.

На фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати в районах Вовчанська та Тихого.

ВІДЕО ДНЯ

Десять бойових зіткнень з окупантами відбулося на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку за день російські війська дев’ять разів атакували українські позиції.

На Краматорському напрямку активність противника в районі Андріївки успіху не мала.

Дослівно: "Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут, впродовж дня, агресор здійснив 29 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається  в районі  Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 263 особи вбитими та пораненими. До того ж декілька окупантів здалися в полон. Знищено один танк, три артилерійських системи, вісім автомобілів та п’ять бойових броньованих машин. Окрім того, два автомобілі, п’ять ББМ, два танки і три ворожих гармати було пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, чотири – ще тривають". 

Теми: Генштаббойові діївійна
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