Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Генштаб: Враг за сутки нанес по Украине 38 авиаударов и задействовал 490 дронов-камикадзе

Татьяна ОлейникПятница, 14 июня 2024, 23:28
Генштаб: Враг за сутки нанес по Украине 38 авиаударов и задействовал 490 дронов-камикадзе
Иллюстративнoе фото - Getty Images

В течение суток 14 июня армия РФ нанесла по территории Украины 6 ракетных ударов с применением 17 ракет. Кроме того, зафиксировали 38 авиаударов с использованием 57 КАБов, 490 дронов-камикадзе.

Источник: сводка Генштаба ВСУ 14 июня по состоянию на 22:00

Детали: Россия произвела более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Реклама:

В то же время Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, три артиллерийских средства, два состава боеприпасов и еще один важный объект противника.

На фронте произошло 81 боевое столкновение.

На Харьковском направлении кафира три раза при поддержке авиации пытались штурмовать в районах Волчанска и Тихого.

ВИДЕО ДНЯ

Десять боевых столкновений с оккупантами произошло на Купянском направлении.

В Лиманском направлении за день российские войска девять раз атаковали украинские позиции.

На Краматорском направлении активность противника в районе Андреевки успеха не имела.

Дословно: "Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Всего, 17 атак уже на направлении 12 боестолкновений – продолжаются Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны.

За имеющейся в настоящее время информацией, сегодня потери агрессора на данном направлении составили 263 человека убитыми и ранеными. К тому же несколько окупантов сдались в плен. Уничтожены один танк, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и пять боевых бронированных машин. Кроме того, два автомобиля, пять ББМ, два танка и три вражеских пушки были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили 16 атак противника, четыре – еще продолжаются".

Темы: Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Генштаб
Более трети боевых столкновений за день произошло на Покровском направлении
В четверг уже почти 40 боев произошло на фронте, больше всего - на Кураховском направлении
Генштаб: За сутки ВСУ обезвредили 980 оккупантов, уничтожили 17 танков и 34 артсистем
Последние новости
01:48
фотоВ Запорожской области начали строить "подземные школы"
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
Все новости...
Реклама:
Реклама: