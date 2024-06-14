Генштаб: Враг за сутки нанес по Украине 38 авиаударов и задействовал 490 дронов-камикадзе

В течение суток 14 июня армия РФ нанесла по территории Украины 6 ракетных ударов с применением 17 ракет. Кроме того, зафиксировали 38 авиаударов с использованием 57 КАБов, 490 дронов-камикадзе.

Источник: сводка Генштаба ВСУ 14 июня по состоянию на 22:00

Детали: Россия произвела более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

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В то же время Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, три артиллерийских средства, два состава боеприпасов и еще один важный объект противника.

На фронте произошло 81 боевое столкновение.

На Харьковском направлении кафира три раза при поддержке авиации пытались штурмовать в районах Волчанска и Тихого.

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Десять боевых столкновений с оккупантами произошло на Купянском направлении.

В Лиманском направлении за день российские войска девять раз атаковали украинские позиции.

На Краматорском направлении активность противника в районе Андреевки успеха не имела.

Дословно: "Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Всего, 17 атак уже на направлении 12 боестолкновений – продолжаются Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны.

За имеющейся в настоящее время информацией, сегодня потери агрессора на данном направлении составили 263 человека убитыми и ранеными. К тому же несколько окупантов сдались в плен. Уничтожены один танк, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и пять боевых бронированных машин. Кроме того, два автомобиля, пять ББМ, два танка и три вражеских пушки были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили 16 атак противника, четыре – еще продолжаются".