Російські війська з авіації вдарили по Харківському району, є руйнування
П'ятниця, 14 червня 2024, 23:48
Російська армія 14 червня завдала авіаційних ударів по селу Кутузівка Харківського району.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 червня орієнтовно о 16:20 ворог завдав авіаційних ударів по с. Кутузівка Харківського району".
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Деталі: Росіяни також пошкодили будівлі і техніку сільськогосподарського підприємства та житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.