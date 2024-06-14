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Російські війська з авіації вдарили по Харківському району, є руйнування

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 червня 2024, 23:48
Російські війська з авіації вдарили по Харківському району, є руйнування
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російська армія 14 червня завдала авіаційних ударів по селу Кутузівка Харківського району.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 червня орієнтовно о 16:20 ворог завдав авіаційних ударів по с. Кутузівка Харківського району".

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фото - Харківська обласна прокуратура

Деталі: Росіяни також пошкодили будівлі і техніку сільськогосподарського підприємства та житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

 
фото - Харківська обласна прокуратура

Теми: Харківська областьобстріл
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