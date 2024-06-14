Российские войска из авиации ударили по Харьковскому району, есть разрушения
Пятница, 14 июня 2024, 23:48
Российская армия 14 июня нанесла авиационные удары по селу Кутузовка Харьковского района.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 14 июня ориентировочно в 16:20 враг нанес авиационные удары по с. Кутузовка Харьковского района".
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Детали: Россияне также повредили строения и технику сельскохозяйственного предприятия и жилые дома. Обошлось без пострадавших.