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Российские войска из авиации ударили по Харьковскому району, есть разрушения

Татьяна ОлейникПятница, 14 июня 2024, 23:48
Российские войска из авиации ударили по Харьковскому району, есть разрушения
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российская армия 14 июня нанесла авиационные удары по селу Кутузовка Харьковского района.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 14 июня ориентировочно в 16:20 враг нанес авиационные удары по с. Кутузовка Харьковского района".

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фото - Харьковская областная прокуратура

Детали: Россияне также повредили строения и технику сельскохозяйственного предприятия и жилые дома. Обошлось без пострадавших.

 
фото - Харьковская областная прокуратура

Темы: Харьковская областьобстрел
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