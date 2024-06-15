На фронті "найгарячіше" на Покровському напрямку: росіяни 29 разів йшли в штурм, бої ще тривають

Протягом минулої доби окупанти атакували по всій лінії фронту, загалом відбулося 81 бойове зіткнення, найгарячіша обстановка на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 14 червня

Дослівно Генштаб: "На даний час відбулося 81 бойове зіткнення...

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Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Там, впродовж дня, агресор здійснив 29 штурмових та наступальних дій.

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень – тривають.

Ситуація складна, проте контрольована силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, сьогодні (14 червня - ред.) втрати агресора на даному напрямку склали 263 особи вбитими та пораненими.

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До того ж, декілька окупантів здалися в полон. Знищено 1 танк, 3 артилерійських системи, 8 автомобілів та 5 бойових броньованих машин. Окрім того, 2 автомобіля, 5 ББМ, 2 танки і 3 ворожих гармати було пошкоджено".

Деталі: На Харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито.

Десять бойових зіткнень з окупантами відбулося на Куп’янському напрямку. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка та Піщане. Неподалік Синьківки всі штурми ворога відбито, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої.

На Лиманському напрямку російські війська 9 разів атакували позиції ЗСУ в районах Греківки, Тернів і Невського. Ситуація контрольована – 4 боєзіткнення завершились, а 5 – ще продовжуються.

На Краматорському напрямку активність противника в районі Андріївки успіху не мала.

На Курахівському напрямку відбулося 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, 4 - ще тривають.

Повідомляється, що станом на 22.00 14 червня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника.

Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет. Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.