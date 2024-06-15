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На фронте "горячее всего" на Покровском направлении: россияне 29 раз шли в штурм, бои еще продолжаются

Алена МазуренкоСуббота, 15 июня 2024, 01:08
На фронте горячее всего на Покровском направлении: россияне 29 раз шли в штурм, бои еще продолжаются

За прошедшие сутки оккупанты атаковали по всей линии фронта, всего произошло 81 боевое столкновение, самая горячая обстановка на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 14 июня

Дословно Генштаб: "В настоящее время произошло 81 боевое столкновение...

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Там, в течение дня, агрессор совершил 29 штурмовых и наступательных действий.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. В общем, 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 12 боестолкновений - продолжаются.

Ситуация сложная, однако контролируемая силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, сегодня (14 июня - ред.) потери агрессора на данном направлении составили 263 человека убитыми и ранеными.

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К тому же, несколько оккупантов сдались в плен. Уничтожен 1 танк, 3 артиллерийских системы, 8 автомобилей и 5 боевых бронированных машин. Кроме того, 2 автомобиля, 5 ББМ, 2 танка и 3 вражеских пушки были повреждены".

Детали: На Харьковском направлении российские оккупанты три раза при поддержке авиации пытались штурмовать позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отбиты.

Десять боевых столкновений с оккупантами произошло на Купянском направлении. Враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Песчаное. Неподалеку Синьковки все штурмы врага отбиты, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются бои.

На Лиманском направлении российские войска 9 раз атаковали позиции ВСУ в районах Грековки, Тернов и Невского. Ситуация контролируемая - 4 боестолкновения завершились, а 5 - еще продолжаются.

На Краматорском направлении активность противника в районе Андреевки успеха не имела.

На Кураховском направлении произошло 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отбили 16 атак противника, 4 - еще продолжаются.

Сообщается, что по состоянию на 22.00 14 июня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, три артиллерийских средства, два склада боеприпасов и еще один важный объект противника.

В течение суток противник наносил по территории Украины шесть ракетных ударов с применением 17 ракет. Кроме того, зафиксировано 38 авиаударов с использованием 57 КАБов. Задействовал 490 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3000 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Темы: Генштабвойна
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