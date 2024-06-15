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"Гарматне м'ясо": Кислиця в ООН закликав вистежувати тих, хто вербує іноземців в армію РФ

Альона Мазуренко Субота, 15 червня 2024, 03:15
Гарматне м'ясо: Кислиця в ООН закликав вистежувати тих, хто вербує іноземців в армію РФ
фото: Кислиця у Facebook

Постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав країни відстежувати тих, хто вербує іноземців підписувати контракт із армією Росії.

Джерело: Кислиця у Facebook

Пряма мова: "Росія вдається до вербування іноземних громадян до своїх окупаційних сил в Україні, погрожуючи тим, хто вже перебуває в Росії, або обманюючи тих, кого вони вербують з-за кордону.

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Як повідомляють міжнародні ЗМІ, російська влада погрожує не продовжувати візи африканським студентам і робітникам, якщо вони не погодяться вступити до армії. Москва затримує іноземців з робочими візами і змушує їх обирати між депортацією та призовом до армії.

Росія також розпочала глобальну вербувальну кампанію, заманюючи іноземців обіцянками прибуткової роботи, а потім примушуючи їх до тренувань і відправки на фронт...

Ми закликаємо всі держави-члени відстежувати російських вербувальників у ваших країнах і вживати заходів для запобігання руйнівному впливу російської кризи на безпеку ваших громадян. Будьмо відверті, Росія шукає гарматне м'ясо".

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Деталі: Зокрема, український постпред нагадав про втечу 22 шрі-ланкійців, які зуміли дезертирувати з російської армії і повернутися додому.

Один із цих 22 осіб, чоловік на ім'я Аніл Мадусанка, повідомив журналістам, що йому запропонували роботу водієм у Росії. Однак після прибуття йому вручили автомат і відправили на передову. Після поранення він зміг втекти до посольства своєї країни в Москві, яке організувало його репатріацію.

Кислиця додав, що РФ регулярно намагається використати ООН як платформу для поширення російської пропаганди.

Крім того, Москва використовує всі можливості для дискредитації саміту миру, а також запускає чергову серію маніпулятивних заяв на тлі загострення російської кризи.

Український представник подякував за рішення щодо 12-тої бригади Національної гвардії України ("Азов") нещодавно пройшла перевірку Ліхі, проведену урядом США: "Жодних доказів порушень з боку бригади "Азов", які можуть завадити військовій допомозі США в цей підрозділ, не виявлено. Ми вітаємо цей висновок, який розвінчує російську брудницьку кампанію, що триває з 2014 року".

Кислиця нагадав, що наразі в російських в'язницях без зв'язку із зовнішнім світом перебувають понад 900 військовослужбовців бригади "Азов".

Пряма мова: "Як повідомляє OHCHR, деякі з них були побиті до смерті, а деякі - засуджені до тривалих або довічних термінів ув'язнення лише за те, що вони були членами бригади "Азов". Ми знову закликаємо припинити катування, надати безперешкодний і регулярний доступ до них МКЧХ і правозахисникам, а також включити їх у програми обміну полоненими".

Теми: ООНРосіяармія
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