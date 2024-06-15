"Пушечное мясо": Кислица в ООН призвал выслеживать тех, кто вербует иностранцев в армию РФ

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица призвал страны отслеживать тех, кто вербует иностранцев подписывать контракт с армией России.

Источник: Кислица в Facebook

Прямая речь: "Россия прибегает к вербовке иностранных граждан в свои оккупационные силы в Украине, угрожая тем, кто уже находится в России, или обманывая тех, кого они вербуют из-за рубежа.

Реклама:

Как сообщают международные СМИ, российские власти угрожают не продлевать визы африканским студентам и рабочим, если они не согласятся вступить в армию. Москва задерживает иностранцев с рабочими визами и заставляет их выбирать между депортацией и призывом в армию.

Россия также начала глобальную вербовочную кампанию, заманивая иностранцев обещаниями прибыльной работы, а затем принуждая их к тренировкам и отправке на фронт...

Мы призываем все государства-члены отслеживать российских вербовщиков в ваших странах и принимать меры для предотвращения разрушительного влияния российского кризиса на безопасность ваших граждан. Будем откровенны, Россия ищет пушечное мясо".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В частности, украинский постпред напомнил о побеге 22 шри-ланкийцев, которые сумели дезертировать из российской армии и вернуться домой.

Один из этих 22 человек, человек по имени Анил Мадусанка, сообщил журналистам, что ему предложили работу водителем в России. Однако по прибытии ему вручили автомат и отправили на передовую. После ранения он смог сбежать в посольство своей страны в Москве, которое организовало его репатриацию.

Кислица добавил, что РФ регулярно пытается использовать ООН как платформу для распространения российской пропаганды.

Кроме того, Москва использует все возможности для дискредитации саммита мира, а также запускает очередную серию манипулятивных заявлений на фоне обострения российского кризиса.

Украинский представитель поблагодарил за решение относительно 12-той бригады Национальной гвардии Украины ("Азов") недавно прошедшей проверку Лихи, проведенную правительством США: "Никаких доказательств нарушений со стороны бригады "Азов", которые могут помешать военной помощи США в это подразделение, не обнаружено. Мы приветствуем этот вывод, который развенчивает российскую грязную кампанию, продолжающуюся с 2014 года".

Кислица напомнил, что сейчас в российских тюрьмах без связи с внешним миром находятся более 900 военнослужащих бригады "Азов".

Прямая речь: "Как сообщает OHCHR, некоторые из них были избиты до смерти, а некоторые - приговорены к длительным или пожизненным срокам заключения только за то, что они были членами бригады "Азов". Мы вновь призываем прекратить пытки, предоставить беспрепятственный и регулярный доступ к ним МККК и правозащитникам, а также включить их в программы обмена пленными".