Генштаб: За добу ЗСУ знешкодили 1090 окупантів, знищили 20 танків та 37 артсистем
Субота, 15 червня 2024, 07:42
За минулу добу Сили оборони знешкодили на полі бою 1090 російських загарбників, уразили 20 танків та 37 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
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- особовий склад ‒ близько 525 150 (+1090) осіб
- танків ‒ 7956 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 263 (+29) од,
- артилерійських систем – 13 855 (+37) од,
- РСЗВ – 1103 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 853 (+4) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 148 (+51),
- крилаті ракети ‒ 2293 (+7),
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 911 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2322 (+12).