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Генштаб: За добу ЗСУ знешкодили 1090 окупантів, знищили 20 танків та 37 артсистем

Альона Мазуренко Субота, 15 червня 2024, 07:42
Генштаб: За добу ЗСУ знешкодили 1090 окупантів, знищили 20 танків та 37 артсистем
ілюстративне фото Генштаб

За минулу добу Сили оборони знешкодили на полі бою 1090 російських загарбників, уразили 20 танків та 37 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

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  • особовий склад ‒ близько 525 150 (+1090) осіб
  • танків ‒ 7956 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 263 (+29) од,
  • артилерійських систем – 13 855 (+37) од,
  • РСЗВ – 1103 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 853 (+4) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 148 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 2293 (+7),
  • кораблі ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 911 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2322 (+12).

Теми: Генштабвійна
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