Генштаб: За сутки ВСУ обезвредили 1090 оккупантов, уничтожили 20 танков и 37 артсистем

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 1090 российских захватчиков, поразили 20 танков и 37 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

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личный состав - около 525 150 (+1090) человек

танков - 7956 (+20) ед,

боевых бронированных машин - 15 263 (+29) ед,

артиллерийских систем - 13 855 (+37) ед,

РСЗО - 1103 (+2) ед,

средства ПВО - 853 (+4) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 148 (+51),

крылатые ракеты - 2293 (+7),

корабли - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 18 911 (+57) ед,

специальная техника - 2322 (+12).