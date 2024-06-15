Генштаб: За сутки ВСУ обезвредили 1090 оккупантов, уничтожили 20 танков и 37 артсистем
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 1090 российских захватчиков, поразили 20 танков и 37 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:
личный состав - около 525 150 (+1090) человек
танков - 7956 (+20) ед,
боевых бронированных машин - 15 263 (+29) ед,
артиллерийских систем - 13 855 (+37) ед,
РСЗО - 1103 (+2) ед,
средства ПВО - 853 (+4) ед,
самолетов - 359 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 148 (+51),
крылатые ракеты - 2293 (+7),
корабли - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 18 911 (+57) ед,
специальная техника - 2322 (+12).