РФ на Харківщині вбила та поранила ще декількох цивільних
Субота, 15 червня 2024, 08:44
Внаслідок ударів по Харківській області протягом 14 червня щонайменше одна людина загинула та двоє поранені.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Зазначається, що РФ скинула 5 КАБів на село Кутузівка, серед влучань – території ферм, пошкоджена сільськогосподарська техніка, а також будинок.
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Постраждали двоє людей: чоловік та жінка, які жили в одному з будинків.