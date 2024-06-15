РФ на Харківщині вбила та поранила ще декількох цивільних

Внаслідок ударів по Харківській області протягом 14 червня щонайменше одна людина загинула та двоє поранені.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Зазначається, що РФ скинула 5 КАБів на село Кутузівка, серед влучань – території ферм, пошкоджена сільськогосподарська техніка, а також будинок.

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У Глушківці зафіксували влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка.

Загинула жінка 1966 р.н.

Внаслідок ворожого обстрілу села Богуславка зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені.

ВІДЕО ДНЯ

Постраждали двоє людей: чоловік та жінка, які жили в одному з будинків.