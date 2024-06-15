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РФ на Харьковщине убила и ранила еще нескольких гражданских

Роман ПетренкоСуббота, 15 июня 2024, 08:44
РФ на Харьковщине убила и ранила еще нескольких гражданских
фото: ОВА

В результате ударов по Харьковской области в течение 14 июня по меньшей мере один человек погиб и двое ранены.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Отмечается, что РФ сбросила 5 КАБов на село Кутузовка, среди попаданий - территории ферм, повреждена сельскохозяйственная техника, а также дом.

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В Глушковке зафиксировали попадание вражеского снаряда в землю недалеко от детского сада.

Погибла женщина 1966 г.р.

В результате вражеского обстрела села Богуславка разрушены два жилых дома и три дома повреждены.

ВИДЕО ДНЯ

Пострадали два человека: мужчина и женщина, которые жили в одном из домов.

Темы: Харьковская областьобстрел
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