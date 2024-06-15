Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Андрющенко: Росіяни укріплюють трасу Маріуполь – Донецьк

Роман ПетренкоСубота, 15 червня 2024, 09:59
Андрющенко: Росіяни укріплюють трасу Маріуполь – Донецьк
googlemaps

Росіяни будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітного з’єднується з трасою.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова Андрющенка: "Гранітне стає головною логістичною артерією при окупантах в забезпеченні ділянки фронту по точкам Волноваха - Вугледар - Курахівський напрямок - Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам.

Реклама:

Позначили на карті (позначка 1 та помаранчевий шлях), про який міст мова. Червоним - бажаний маршрут (без моста). Позначка два - де будують укріплення та логістичні розв’язки (номер два)".

Деталі: Андрющенко пояснив, що ці мости розв'язують питання російської логістики з Ростова.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, "зникнення" цих мостів збільшить шлях логістики на 70 кілометрів та проходження колони на 10 годин.

Теми: МаріупольДонецькокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
Маріуполь
Вперше після окупації в порт Маріуполя зайшов танкер РФ – міськрада
"Редіс": 900 оборонців "Азовсталі" 2 роки в полоні. Ми не зупинимось, доки не повернемо всіх
Росіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
Останні новини
01:20
Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: