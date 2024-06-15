Андрющенко: Россияне укрепляют трассу Мариуполь - Донецк

Россияне строят новые укрепления вдоль трассы Мариуполь - Донецк на участке, где дорога из села Гранитного соединяется с трассой.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Гранитное становится главной логистической артерией при оккупантах в обеспечении участка фронта по точкам Волноваха - Угледар - Кураховское направление - Донецк благодаря автомобильному и железнодорожному мостам.

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Обозначили на карте (отметка 1 и оранжевый путь), о каком мосте речь. Красным - желаемый маршрут (без моста). Отметка два - где строят укрепления и логистические развязки (номер два)".

Детали: Андрющенко объяснил, что эти мосты решают вопрос российской логистики из Ростова.

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По его словам, "исчезновение" этих мостов увеличит путь логистики на 70 километров и прохождение колонны на 10 часов.