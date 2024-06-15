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МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 15 червня 2024, 10:26
МЗС Чехії: Снаряди від чеської ініціативи прибувають в Україну днями
ФОТО: GETTY IMAGES

Снаряди, придбані з-за меж Європейського Союзу в межах започаткованої Чехією ініціативи, "цими днями" прибувають до України.

Джерело: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв’ю "Радіо Свобода", "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи прогрес чеської "снарядної ініціативи", голова МЗС Чехії сказав, що "перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями", а протягом 2024 року Прага зможе закупити та безперервно постачати "значну кількість боєприпасів".

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"Ми маємо 20 країн, які зобов'язалися брати участь в ініціативі. П'ять з них вже надіслали гроші, і зараз ми можемо укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України, щоб вона могла по праву захищатися від російської агресії", – додав він.

Ліпавський відмовився уточнювати, коли саме відбудуться поставки, але нагадав, що п’ять країн в межах ініціативи вже виділили кошти – Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада – і профінансовані ними угоди зараз у процесі виконання.

"Нам потрібно перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують, що сьогодні є певним викликом… Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод", – зазначив чеський міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, в лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.

"Чеська ініціатива" зможе забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Більше про неї читайте в статті "Європейської правди".

Теми: Чехіядопомога Українізброя
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