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МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 15 июня 2024, 10:26
МИД Чехии: Снаряды от чешской инициативы прибывают в Украину в эти дни
ФОТО: GETTY IMAGES

Снаряды, приобретенные из-за пределов Европейского Союза в рамках начатой Чехией инициативы, "на днях" прибывают в Украину.

Источник: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью "Радио Свобода", "Европейская правда"

Детали: Комментируя прогресс чешской "снарядной инициативы", глава МИД Чехии сказал, что "первые партии боеприпасов прибывают в Украину на днях", а в течение 2024 года Прага сможет закупить и непрерывно поставлять "значительное количество боеприпасов".

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"Мы имеем 20 стран, которые обязались участвовать в инициативе. Пять из них уже прислали деньги, и сейчас мы можем заключать соглашения и закупать боеприпасы из разных стран, а затем отправлять их в Украину, чтобы она могла по праву защищаться от российской агрессии", – добавил он.

Липавский отказался уточнять, когда именно состоятся поставки, но напомнил, что пять стран в рамках инициативы уже выделили средства – Германия, Нидерланды, Дания, Португалия и Канада – и профинансированные ими соглашения сейчас в процессе выполнения.

"Нам нужно перейти от обещаний и сочувствия к соглашению, которое подпишут и профинансируют, что сегодня является определенным вызовом... Мы знаем, что Украина нуждается во многих боеприпасах большого калибра, и у нас есть большая возможность. Поэтому мы надеемся, что заключим больше таких соглашений", – отметил чешский министр.

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Как сообщалось, в феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел 800 тысяч снарядов для поставки в Украину в государствах за пределами ЕС и НАТО, при этом речь шла о боеприпасах калибром 122 мм и 155 мм.

"Чешская инициатива" сможет обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

Больше о ней читайте в статье "Европейской правды".

Темы: Чехияпомощь Украинеоружие
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