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На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої

Роман ПетренкоСубота, 15 червня 2024, 11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
фото: генштаб

На Покровському напрямку продовжуються бої, ця частина фронту є найнапруженішою.

Джерело: Генштаб

Деталі: Протягом доби 14  червня зафіксовано 112 бойових зіткнень.

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За уточненою інформацією, тоді ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах 6 ракетних ударів, із застосуванням 17 ракет, 33 авіаційних удари (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив понад 3000 обстрілів, 104 із них з реактивних систем залпового вогню.

Вже в суботу відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій захисників. Також російські терористи задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби російські терористи три рази намагалися потіснити українських воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку противник атакує біля Роздолівки. Триває бій. Ворог успіху не має.

Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває три бойових зіткнення в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Стільки ж атак вже відбито. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження.

На Курахівському напрямку успішно відбито п’ять спроб ворога вклинитись в оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

Від початку доби на Времівському напрямку Сили оборони відбивають атаку в районі Старомайорського. Ситуація контрольована. Біля Урожайного та Водяного чотири боєзіткнення вже завершились. Противник зазнав втрат та перегруповується.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби витіснити українських воїнів з позицій у районі Малої Токмачки і Роботиного. Втрати окупантів уточнюються.

Теми: Генштаб
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