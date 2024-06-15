На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои

На Покровском направлении продолжаются бои, эта часть фронта является самой напряженной.

Источник: Генштаб

Детали: В течение суток 14 июня зафиксировано 112 боевых столкновений.

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По уточненной информации, тогда враг нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 6 ракетных ударов, с применением 17 ракет, 33 авиационных удара (в частности, сбросил 56 КАБов), совершил более 3000 обстрелов, 104 из них из реактивных систем залпового огня.

Уже в субботу состоялось 31 боевое столкновение. Оккупанты совершили 12 авиаударов с применением 19 КАБов, 547 обстрелов позиций защитников. Также российские террористы задействовали для ударов 18 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток российские террористы три раза пытались потеснить украинских воинов с позиций. Возле Тихого атака отбита. Продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска.

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На Купянском направлении сейчас продолжаются пять боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Андреевка, Грековка и Невское оккупанты пытаются выбить подразделения с позиций. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении противник атакует возле Роздоловки. Продолжается бой. Враг успеха не имеет.

Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжается три боевых столкновения в районах Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Столько же атак уже отбито. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки, наносят комплексное огневое поражение.

На Кураховском направлении успешно отражены пять попыток врага вклиниться в оборону неподалеку Победы и Парасковиевки.

С начала суток на Времовском направлении Силы обороны отражают атаку в районе Старомайорского. Ситуация контролируется. У Урожайного и Водяного четыре боестолкновения уже завершились. Противник понес потери и перегруппировывается.

На Ореховском направлении враг совершил две неудачные попытки вытеснить украинских воинов с позиций в районе Малой Токмачки и Роботино. Потери оккупантов уточняются.