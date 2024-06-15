Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои

Роман ПетренкоСуббота, 15 июня 2024, 11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
фото: генштаб

На Покровском направлении продолжаются бои, эта часть фронта является самой напряженной.

Источник: Генштаб

Детали: В течение суток 14 июня зафиксировано 112 боевых столкновений.

Реклама:

По уточненной информации, тогда враг нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 6 ракетных ударов, с применением 17 ракет, 33 авиационных удара (в частности, сбросил 56 КАБов), совершил более 3000 обстрелов, 104 из них из реактивных систем залпового огня.

Уже в субботу состоялось 31 боевое столкновение. Оккупанты совершили 12 авиаударов с применением 19 КАБов, 547 обстрелов позиций защитников. Также российские террористы задействовали для ударов 18 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток российские террористы три раза пытались потеснить украинских воинов с позиций. Возле Тихого атака отбита. Продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении сейчас продолжаются пять боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Андреевка, Грековка и Невское оккупанты пытаются выбить подразделения с позиций. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении противник атакует возле Роздоловки. Продолжается бой. Враг успеха не имеет.

Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжается три боевых столкновения в районах Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Столько же атак уже отбито. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки, наносят комплексное огневое поражение.

На Кураховском направлении успешно отражены пять попыток врага вклиниться в оборону неподалеку Победы и Парасковиевки.

С начала суток на Времовском направлении Силы обороны отражают атаку в районе Старомайорского. Ситуация контролируется. У Урожайного и Водяного четыре боестолкновения уже завершились. Противник понес потери и перегруппировывается.

На Ореховском направлении враг совершил две неудачные попытки вытеснить украинских воинов с позиций в районе Малой Токмачки и Роботино. Потери оккупантов уточняются.

Темы: Генштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Генштаб
Генштаб: За сутки ВСУ обезвредили 1090 оккупантов, уничтожили 20 танков и 37 артсистем
На фронте "горячее всего" на Покровском направлении: россияне 29 раз шли в штурм, бои еще продолжаются
Генштаб: Враг за сутки нанес по Украине 38 авиаударов и задействовал 490 дронов-камикадзе
Последние новости
01:48
фотоВ Запорожской области начали строить "подземные школы"
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
Все новости...
Реклама:
Реклама: