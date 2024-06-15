Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що так звана пропозиція росіянина Владіміра Путіна з ультимативними вимогами до України має на меті відволікти увагу світу від Глобального саміту миру у Швейцарії.

Джерело: Шольц в інтерв’ю телеканалу ZDF, "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи набір ультиматумів Путіна, Шольц сказав, що "це несерйозна пропозиція, але вона пов'язана з мирною конференцією, яка проходить у Швейцарії".

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"Водночас Путін також показав, у чому він насправді зацікавлений, а саме в класичному імперіалістичному захопленні територій", – додав німецький канцлер, нагадавши, що Росія розпочала жорстоку війну проти України.

"Ось чому це не та пропозиція, яка може спрацювати. Важливо, щоб для України був справедливий і чесний мир. І Україна повинна бути в змозі не підписатися під будь-яким диктатом Путіна, а діяти у власних інтересах", – підкреслив він.

На думку Шольца, переважна більшість країн так званого Глобального Півдня "абсолютно чітко усвідомлює, що йдеться про загарбницьку війну з боку Росії".

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У п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

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Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.