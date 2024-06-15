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Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 15 червня 2024, 11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна несерйозною пропозицією
шольц, фото: getty

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що так звана пропозиція росіянина Владіміра Путіна з ультимативними вимогами до України має на меті відволікти увагу світу від Глобального саміту миру у Швейцарії.

Джерело: Шольц в інтерв’ю телеканалу ZDF, "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи набір ультиматумів Путіна, Шольц сказав, що "це несерйозна пропозиція, але вона пов'язана з мирною конференцією, яка проходить у Швейцарії".

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"Водночас Путін також показав, у чому він насправді зацікавлений, а саме в класичному імперіалістичному захопленні територій", – додав німецький канцлер, нагадавши, що Росія розпочала жорстоку війну проти України.

"Ось чому це не та пропозиція, яка може спрацювати. Важливо, щоб для України був справедливий і чесний мир. І Україна повинна бути в змозі не підписатися під будь-яким диктатом Путіна, а діяти у власних інтересах", – підкреслив він.

На думку Шольца, переважна більшість країн так званого Глобального Півдня "абсолютно чітко усвідомлює, що йдеться про загарбницьку війну з боку Росії".

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У п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.

Теми: ШольцПутінвійна
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