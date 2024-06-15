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Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 15 июня 2024, 11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина несерьезным предложением
шольц, фото: getty

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что так называемое предложение россиянина Владимира Путина с ультимативными требованиями к Украине имеет целью отвлечь внимание мира от Глобального саммита мира в Швейцарии.

Источник: Шольц в интервью телеканалу ZDF, "Европейская правда"

Детали: Комментируя набор ультиматумов Путина, Шольц сказал, что "это несерьезное предложение, но оно связано с мирной конференцией, которая проходит в Швейцарии".

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"В то же время Путин также показал, в чем он на самом деле заинтересован, а именно в классическом империалистическом захвате территорий", – добавил немецкий канцлер, напомнив, что Россия начала жестокую войну против Украины.

"Вот почему это не то предложение, которое может сработать. Важно, чтобы для Украины был справедливый и честный мир. И Украина должна быть в состоянии не подписаться под любым диктатом Путина, а действовать в собственных интересах", – подчеркнул он.

По мнению Шольца, подавляющее большинство стран так называемого Глобального Юга "абсолютно четко осознает, что речь идет о захватнической войне со стороны России".

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В пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.

Темы: ШольцПутинвойна
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