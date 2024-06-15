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Зеленський порівняв російські КАБи з "килимовими бомбардуваннями" Гітлера

Роман ПетренкоСубота, 15 червня 2024, 12:21
Зеленський порівняв російські КАБи з килимовими бомбардуваннями Гітлера
фото: ОП

Російські окупанти намагаються залякати українців, завдаючи ударів тисячами керованих авіаційних бомб.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24

Пряма мова Зеленського: "Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів - це керовані авіаційні бомби. Це дійсно велика проблема.

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КАБи використовують виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Щоб люди боялися і бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія могла окупувати ці села і міста.

І це основна ціль. Те саме робив Гітлер - килимове бомбардування. Усе те саме, як за тією ж методичкою".

Деталі: Зеленський повідомив, що захисники "стабілізували ситуацію" у Харківській області.

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Теми: Зеленськийобстріл
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