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Зеленский сравнил российские КАБы с "ковровыми бомбардировками" Гитлера

Роман ПетренкоСуббота, 15 июня 2024, 12:21
Зеленский сравнил российские КАБы с ковровыми бомбардировками Гитлера
фото: ОП

Российские оккупанты пытаются запугать украинцев, нанося удары тысячами управляемых авиационных бомб.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24

Прямая речь Зеленского: "Россия использует в месяц 3200-3500 КАБов - это управляемые авиационные бомбы. Это действительно большая проблема.

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КАБы используют исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре. Чтобы люди боялись и бежали из того или иного города, из той или иной общины, а Россия могла оккупировать эти села и города.

И это основная цель. То же самое делал Гитлер - ковровая бомбардировка. Все то же самое, как по той же методичке".

Детали: Зеленский сообщил, что защитники "стабилизировали ситуацию" в Харьковской области.

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Темы: Зеленскийобстрел
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