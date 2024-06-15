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Світ має підготувати ґрунт для прямих переговорів України і Росії – президентка Швейцарії

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 15 червня 2024, 14:56
Світ має підготувати ґрунт для прямих переговорів України і Росії – президентка Швейцарії
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Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд вважає, що Україна та Росія в певний момент повинні будуть вести прямі переговори, й міжнародна спільнота повинна підготувати для цього ґрунт.

Джерело: Амгерд на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським на початку Глобального саміту миру в курортному місті Бюргеншток 15 червня, "Європейська правда"

Деталі: За словами Амгерд, мирна конференція у Швейцарії має на меті "надихнути мирний процес і вжити конкретних заходів у цьому напрямку".

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Вона наголосила, що Росія своєю агресією проти України "найбільш серйозним чином порушила" мирний порядок, заснований на правилах, в основі якого лежить Статут ООН.

"Якщо ми хочемо надихнути процес до миру, Росія повинна також бути включена в нього в певний момент у майбутньому. Це зрозуміло всім", – вказала Амгерд, зазначивши, що міжнародна спільнота може "підготувати ґрунт для прямих переговорів між сторонами, що воюють".

"Саме тому ми зібрались тут", – додала президентка Швейцарії.

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Як відомо, Росія не братиме участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Ба більше, перед самітом Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Водночас президент Володимир Зеленський не виключав, що саміт у червні закладе основу для подальшого залучення представників Росії до переговорів – але на основі української "формули миру" (яку Москва не визнає).

Теми: УкраїнаРосіявійнапереговори
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