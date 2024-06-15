Мир должен подготовить почву для прямых переговоров Украины и России - президент Швейцарии

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд считает, что Украина и Россия в определенный момент должны будут вести прямые переговоры, и международное сообщество должно подготовить для этого почву.

Источник: Амгерд на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в начале Глобального саммита мира в курортном городе Бюргеншток 15 июня, "Европейская правда"

Детали: По словам Амгерд, мирная конференция в Швейцарии имеет целью "вдохновить мирный процесс и принять конкретные меры в этом направлении".

Реклама:

Она отметила, что Россия своей агрессией против Украины "наиболее серьезным образом нарушила" мирный порядок, основанный на правилах, в основе которого лежит Устав ООН.

"Если мы хотим вдохновить процесс к миру, Россия должна также быть включена в него в определенный момент в будущем. Это понятно всем", – указала Амгерд, отметив, что международное сообщество может "подготовить почву для прямых переговоров между воюющими сторонами".

"Именно поэтому мы собрались здесь", – добавила президент Швейцарии.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

Более того, перед саммитом Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

В то же время президент Владимир Зеленский не исключал, что саммит в июне заложит основу для дальнейшего привлечения представителей России к переговорам – но на основе украинской "формулы мира" (которую Москва не признает).