Прокопенко подякував США: "Азов" стане смертоносною зброєю для ворогів

Командир бригади Нацгвардії "Азов" полковник Денис Прокопенко подякував адміністрації президента США Джо Байдена, що зняла заборону на постачання зброї підрозділу.

Джерело: Прокопенко у відеозверненні

Пряма мова Прокопенка: "Я хочу привітати всіх бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" і весь цивілізований світ з перемогою над російською пропагандою.

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В "Азові" знають, що якою б непростою не здавалась ситуація, рішення є завжди. Питання лише в зусиллях, які ви готові докласти для того, аби її подолати, у злагодженості роботи та професіоналізмі команди.

Ці якості військовослужбовці "Азову" щодня демонструють на фронті. Ключовими вони виявились і в системній роботі нашого підрозділу над розблокуванням передачі озброєння і надання підготовки від Сполучених Штатів Америки "Азову". Породжена російською пропагандою заборона, яка існувала з 2017 року, подолана.

Я вдячний Сполученим Штатам Америки за уважний розгляд цього питання і правильне рішення, яке якісно підсилить наш підрозділ, а з ним і всі Сили оборони і безпеки України".

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Деталі: Також Прокопенко подякував командуванню МВС, Нацгвардії та посольству України в США, а також усім, хто підтримував "Азов".

Пряма мова Прокопенка: "Ви всі — справжні друзі "Азову", наша надійна опора. "Азов" ніколи не забуде, що ви зробили для нас у складні часи.

Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення.

Колосальний бойовий досвід, який мають солдати, сержанти та офіцери "Азову", поєднавшись з сучасним американським озброєнням, стане смертоносною зброєю для ворогів України".

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