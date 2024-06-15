Прокопенко поблагодарил США: "Азов" станет смертоносным оружием для врагов

Командир бригады Нацгвардии "Азов" полковник Денис Прокопенко поблагодарил администрацию президента США Джо Байдена, которая сняла запрет на поставку оружия подразделению.

Источник: Прокопенко в видеообращении

Прямая речь Прокопенко: "Я хочу поздравить всех бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" и весь цивилизованный мир с победой над российской пропагандой.

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В "Азове" знают, что какой бы непростой ни казалась ситуация, решение есть всегда. Вопрос лишь в усилиях, которые вы готовы приложить для того, чтобы ее преодолеть, в слаженности работы и профессионализме команды.

Эти качества военнослужащие "Азова" ежедневно демонстрируют на фронте. Ключевыми они оказались и в системной работе нашего подразделения над разблокированием передачи вооружения и предоставления подготовки от Соединенных Штатов Америки "Азову". Порожденный российской пропагандой запрет, который существовал с 2017 года, преодолен.

Я благодарен Соединенным Штатам Америки за внимательное рассмотрение этого вопроса и правильное решение, которое качественно усилит наше подразделение, а с ним и все Силы обороны и безопасности Украины".

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Детали: Также Прокопенко поблагодарил командование МВД, Нацгвардии и посольство Украины в США, а также всех, кто поддерживал "Азов".

Прямая речь Прокопенко: "Вы все - настоящие друзья "Азова", наша надежная опора. "Азов" никогда не забудет, что вы сделали для нас в сложные времена.

Мы оправдаем возложенную на нас ответственность, и своей дисциплиной, стойкостью и храбростью в бою докажем эффективность этого решения.

Колоссальный боевой опыт, который имеют солдаты, сержанты и офицеры "Азова", соединившись с современным американским вооружением, станет смертоносным оружием для врагов Украины".

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