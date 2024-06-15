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Комюніке Саміту миру готове й буде відкрите до приєднання – Єрмак

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 16:38
Комюніке Саміту миру готове й буде відкрите до приєднання – Єрмак
Саміт миру в Швейцарії, фото Anadolu via Getty Images

Текст комюніке Глобального саміту миру, який проходить у Швейцарії, готовий і буде відкритий до підписання, зокрема й для країн, які не приїхали на конференцію.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Голова ОП наголосив, що позиція України стосовно питань, які будуть висвітлені у саміті, "із самого початку є дуже принциповою і дуже проукраїнською" та не допускає "ніяких компромісів із незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю".

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Пряма мова: "Чітка позиція по комюніке. Воно є, воно розповсюджене між учасниками, і ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Комюніке буде відкрите для того, щоб до нього приєднались країни, які не доїхали на цей саміт".

Більше деталейПовідомлення у ЗМІ про узгодження комюніке Єрмак пояснив необхідністю держав уточнити та роз’яснити текст.

"Глобальних питань нема, тому що в нас абсолютно чесна позиція", – зазначив посадовець.

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Що передувало: Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили. 

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії. 

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.

Теми: Андрій Єрмакміжнародна спільнота
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