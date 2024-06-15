Коммюнике Саммита мира готово и будет открыто к присоединению – Ермак

Текст коммюнике Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, готов и будет открыт к подписанию, в том числе и для стран, которые не приехали на конференцию.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава ОП отметил, что позиция Украины по вопросам, которые будут освещены в саммите, "с самого начала является очень принципиальной и очень проукраинской" и не допускает "никаких компромиссов с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью".

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Прямая речь: "Четкая позиция по коммюнике. Оно есть, оно распространено между участниками, и мы ожидаем, что большинство стран присоединятся к нему. Коммюнике будет открыто для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот саммит".

Больше деталей: Сообщение в СМИ о согласовании коммюнике Ермак объяснил необходимостью государств уточнить и разъяснить текст.

"Глобальных вопросов нет, потому что у нас абсолютно честная позиция", – отметил чиновник.

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Что предшествовало: Накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.