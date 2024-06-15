Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Коммюнике Саммита мира готово и будет открыто к присоединению – Ермак

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 15 июня 2024, 16:38
Коммюнике Саммита мира готово и будет открыто к присоединению – Ермак
Саммит мира в Швейцарии, фото Anadolu via Getty Images

Текст коммюнике Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, готов и будет открыт к подписанию, в том числе и для стран, которые не приехали на конференцию.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава ОП отметил, что позиция Украины по вопросам, которые будут освещены в саммите, "с самого начала является очень принципиальной и очень проукраинской" и не допускает "никаких компромиссов с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью".

Реклама:

Прямая речь: "Четкая позиция по коммюнике. Оно есть, оно распространено между участниками, и мы ожидаем, что большинство стран присоединятся к нему. Коммюнике будет открыто для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот саммит".

Больше деталейСообщение в СМИ о согласовании коммюнике Ермак объяснил необходимостью государств уточнить и разъяснить текст.

"Глобальных вопросов нет, потому что у нас абсолютно честная позиция", – отметил чиновник.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.

Темы: Андрей Ермакмеждународная общественность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска ударили КАБами по Харькову и Харьковскому району

Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

Все новости...
Андрей Ермак
Ермак в Ватикане рассказал Папе о философии "формулы мира"
Офисные рокировки. Куда исчезают люди Ермака?
Ермак назвал фактор, который якобы повлияет на желание украинцев мобилизоваться
Последние новости
00:12
Евро-2024Хорватия на последних секундах пропустила от Италии и поставила под сомнение свой выход в плей-офф
00:04
В Германии в прошлом году резко возросло количество преступлений на почве исламофобии
23:56
Евро-2024Сборная Испании одолела Албанию на Евро-2024
23:55
Не произвели вау-впечатления. Обзор на премьеру оперы "На русалчину Пасху" Ивана Уривского
23:55
Новости экономики 24 июня: отключения света, в "Дії" зарегистрировали первые браки онлайн
23:47
Генштаб: Количество боевых столкновений на фронте за сутки возросло до 135
23:28
Коварный, но излечимый. Что нужно знать о раке кишечника и как его лечат в Украине
23:21
"Гарантированный покупатель" выплатил еще 175 миллионов по "зеленому" тарифу
23:20
Впервые в мире: подростку из Великобритании установили в мозг имплант для контроля приступов эпилепсии
23:13
Российские войска ударили КАБами по Харькову и Харьковскому району
Все новости...
Реклама:
Реклама: