Працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік

Для представників агросектору розширили можливості бронювання від мобілізації, щоб створити умови безпечного збору урожаю.

Джерело: в.о. міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum 15 червня, передає Суспільне

Деталі: За його словами, задля безпечної діяльності аграріїв прийняли декілька рішень щодо мобілізації.

Реклама:

Пряма мова: "Перше – це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге – подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість.

Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових".

Більше деталей: Загальна норма бронювання, за словами міністра, до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

ВІДЕО ДНЯ

Також він додав, що на певних напрямках кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Це означає, що зросло навантаження на решту, тому що велика частина працівників мобілізувалася. Найбільш потрібні, на його думку, і в агросекторі, і в Збройних Силах – інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.