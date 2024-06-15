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Работникам агросектора будут давать бронь от мобилизации на год

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июня 2024, 19:56
Работникам агросектора будут давать бронь от мобилизации на год
иллюстративное фото AFP via Getty Images

Для представителей агросектора расширили возможности бронирования от мобилизации, чтобы создать условия безопасного сбора урожая.

Источник: и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время Black Sea Security Forum 15 июня, передает Суспільне

Детали: По его словам, для безопасной деятельности аграриев приняли несколько решений по мобилизации.

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Прямая речь: "Первое – это автоматически пролонгированные существующие бронирования на три месяца без необходимости подачи никакого пакета документов. Второе – дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть.

Третье, по определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных".

Больше деталей: Общая норма бронирования, по словам министра, до 50%, но по определенным профессиям можно подать ходатайство с обоснованием об увеличении этого количества.

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Также он добавил, что на определенных направлениях количество работников уменьшилось примерно до 20%. Это означает, что возросла нагрузка на остальных, потому что большая часть работников мобилизовалась. Наиболее востребованы, по его мнению, и в агросекторе, и в Вооруженных Силах – инженерные профессии: трактористы, машинисты, инженеры элеваторного оборудования.

Темы: мобилизациясельское хозяйство
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