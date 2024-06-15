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Президент Фінляндії: Україна стала сильнішою й починає шлях до миру з позиції сили

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 15 червня 2024, 21:19
Президент Фінляндії: Україна стала сильнішою й починає шлях до миру з позиції сили
Александр Стубб, фото Bloomberg via Getty Images

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україна зараз перебуває в кращій позиції для початку переговорів про мир, ніж кілька тижнів тому, завдяки підтримці західних союзників.

Джерело: Стубб у виступі на пленарному засіданні Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоку 15 червня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Говорячи про перспективи саміту, Стубб сказав, що останній тиждень "був чудовим для миру".

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"Чому? Через цей саміт, через саміт G7, через рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС цього тижня і через підтримку, яку наші союзники НАТО надають Україні", – пояснив він.

Фінський президент зазначив, що з огляду на це "Україна насправді починає шлях до миру з позиції сили, набагато сильнішою, ніж три тижні тому чи, годі й казати, три місяці тому".

На думку Стубба, нинішній саміт миру повинен обов’язково мати певне продовження, тому що "мир – це не стан, а завжди процес".

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Що передувало: У Швейцарії розпочався дводенний Глобальний саміт миру, який триватиме 15-16 червня. Програма передбачає пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті заявив, що саме Росія відмовляється від мирного врегулювання розв'язаної нею війни в Україні.

А Володимир Зеленський сподівається на погодження плану досягнення справедливого миру в Україні, який дозволить "зафіксувати реальне закінчення війни" на наступному Саміті миру.

Теми: Фінляндіявійнадопомога Україні
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