Президент Фінляндії: Україна стала сильнішою й починає шлях до миру з позиції сили
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україна зараз перебуває в кращій позиції для початку переговорів про мир, ніж кілька тижнів тому, завдяки підтримці західних союзників.
Джерело: Стубб у виступі на пленарному засіданні Глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоку 15 червня, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Говорячи про перспективи саміту, Стубб сказав, що останній тиждень "був чудовим для миру".
"Чому? Через цей саміт, через саміт G7, через рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС цього тижня і через підтримку, яку наші союзники НАТО надають Україні", – пояснив він.
Фінський президент зазначив, що з огляду на це "Україна насправді починає шлях до миру з позиції сили, набагато сильнішою, ніж три тижні тому чи, годі й казати, три місяці тому".
На думку Стубба, нинішній саміт миру повинен обов’язково мати певне продовження, тому що "мир – це не стан, а завжди процес".
Що передувало: У Швейцарії розпочався дводенний Глобальний саміт миру, який триватиме 15-16 червня. Програма передбачає пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті заявив, що саме Росія відмовляється від мирного врегулювання розв'язаної нею війни в Україні.
А Володимир Зеленський сподівається на погодження плану досягнення справедливого миру в Україні, який дозволить "зафіксувати реальне закінчення війни" на наступному Саміті миру.