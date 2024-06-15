Президент Финляндии: Украина стала сильнее и начинает путь к миру с позиции силы

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина сейчас находится в лучшей позиции для начала переговоров о мире, чем несколько недель назад, благодаря поддержке западных союзников.

Источник: Стубб в выступлении на пленарном заседании Глобального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке 15 июня, сообщает "Европейская правда"

Детали: Говоря о перспективах саммита, Стубб сказал, что последняя неделя "была замечательной для мира".

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"Почему? Из-за этого саммита, из-за саммита G7, из-за решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС на этой неделе и из-за поддержки, которую наши союзники НАТО оказывают Украине", – пояснил он.

Финский президент отметил, что в связи с этим "Украина на самом деле начинает путь к миру с позиции силы, гораздо более сильной, чем три недели назад или, нечего и говорить, три месяца назад".

По мнению Стубба, нынешний саммит мира должен обязательно иметь определенное продолжение, потому что "мир – это не состояние, а всегда процесс".

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Что предшествовало: В Швейцарии начался двухдневный Глобальный саммит мира, который продлится 15-16 июня. Программа предусматривает пленарное заседание и дискуссии по трем пунктам "формулы мира" – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение.

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите заявил, что именно Россия отказывается от мирного урегулирования развязанной ею войны в Украине.

А Владимир Зеленский надеется на согласование плана достижения справедливого мира в Украине, который позволит "зафиксировать реальное окончание войны" на следующем Саммите мира.