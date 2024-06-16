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Росія не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених – Лубінець

Ольга Глущенко Неділя, 16 червня 2024, 00:34
Росія не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених – Лубінець
Дмитро Лубінець. Фото з Facebook

На думку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якби Росія була зацікавлена в поверненні своїх військовополонених, обмін у форматі "всіх на всіх" уже давно відбувся б.

Джерело: Лубінець, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими.

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Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами.

Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені – ред.) просто не потрібні".

Деталі: Він назвав абсолютною російською пропагандою намагання РФ перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну.

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Лубінець також запевнив, що він особисто неодноразово звертався – через посередників і напряму, – щоб РФ передавала Україні тіла загиблих героїв і героїнь. Підтвердив, що досі немає інформації щодо літака, в якому буцімто перевозили українських військовополонених, і який Україна начебто збила.

Пряма мова: "Якщо вони стверджують, що наші герої були вбиті, будь ласка, передайте нам тіла. Якби росіяни були зацікавлені в прозорому розслідуванні цього інциденту, вони, по-перше, миттєво допустили б міжнародних експертів до місця падіння цього літака, по-друге, давно допустили б міжнародних експертів до експертиз, по-третє, вони б максимально швидко передали б тіла. Вони це затягують, напевно, тому що залишається купа запитань".

Деталі: При цьому він вказав на схожість ситуації з масовим убивством українських полонених в Оленівці: "Це, на мій погляд, така сама спроба дискредитації України з боку РФ, яку ми вже бачили влітку 2022 року, коли росіяни вбили військовополонених в Оленівці. Один в один. Ніби все це відбувалося за допомогою озброєнь, які нам передали міжнародні партнери: в Оленівці це були Himars, в літаку – Patriot".

У питанні обмінів військовополонених, відзначив Лубінець, Україні допомагають декілька країн. "Але ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично – нові гарні результати", – сказав він.

Омбудсмен нагадав, що цього року було проведено перше установче засідання міжнародної платформи щодо повернення цивільних заручників, де були представлені понад 40 країн і міжнародних організацій. Багато партнерів залучено до треку повернення викрадених дітей. Цей пункт з Формули миру включено в перелік питань, які обговорюються на першому Саміті миру у Швейцарії.

Пряма мова: "До 4-го пункту (Формули миру – ред.) залучено дуже багато партнерів. До міжнародної коаліції з повернення українських дітей офіційно долучилися 37 країн. У нас є публічний комунікатор – Катар, є залученість Ватикану, а також є дуже багато непублічних комунікаторів".

Деталі: Він висловив переконання, що завдяки тиску міжнародної спільноти на Російську Федерацію результату вдасться досягти.

Нагадаємо: Лубінець назвав провокацією перед Самітом миру заяву російської омбудсменки Тетяни Москалькової, де вона просить посприяти обмінами полонених.

Теми: права людиниполоненівійнаРосія
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