Россия не заинтересована в возвращении своих военнопленных – Лубинец

По мнению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, если бы Россия была заинтересована в возвращении своих военнопленных, обмен в формате "всех на всех" уже давно состоялся бы.

Источник: Лубинец, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Как человек, который постоянно в этих процессах, могу подтвердить, что Украина никогда не отказывалась от обменов военнопленными.

Реклама:

Наоборот, мы постоянно выступаем с новыми инициативами.

Если бы россияне были заинтересованы вернуть своих военнопленных, мы бы давно уже это сделали. Такое впечатление, что им их (пленные – ред.) просто не нужны".

Детали: Он назвал абсолютной российской пропагандой попытки РФ перебросить на Украину вину за срыв очередного обмена.

ВИДЕО ДНЯ

Лубинец также заверил, что он лично неоднократно обращался - через посредников и напрямую, – чтобы РФ передавала Украине тела погибших героев и героинь. Подтвердил, что до сих пор нет информации о самолете, в котором якобы перевозили украинских военнопленных, и который Украина якобы сбила.

Прямая речь: "Если они утверждают, что наши герои были убиты, пожалуйста, передайте нам тела. Если бы россияне были заинтересованы в прозрачном расследовании этого инцидента, они, во-первых, мгновенно допустили бы международных экспертов к месту падения этого самолета, во-вторых, давно допустили бы международных экспертов к экспертизам, в-третьих, они бы максимально быстро передали бы тела. Они это затягивают, наверное, потому что остается куча вопросов".

Детали: При этом он указал на схожесть ситуации с массовым убийством украинских пленных в Еленовке: "Это, на мой взгляд, такая же попытка дискредитации Украины со стороны РФ, которую мы уже видели летом 2022 года, когда россияне убили военнопленных в Еленовке. Один в один. Будто все это происходило с помощью вооружений, которые нам передали международные партнеры: в Еленовке это были Himars, в самолете - Patriot".

В вопросе обменов военнопленных, отметил Лубинец, Украине помогают несколько стран. "Но мы надеемся, что получим дополнительные рычаги влияния на РФ и автоматически – новые хорошие результаты", – сказал он.

Омбудсмен напомнил, что в этом году было проведено первое учредительное заседание международной платформы по возвращению гражданских заложников, где были представлены более 40 стран и международных организаций. Многие партнеры привлечены к треку возвращения похищенных детей. Этот пункт из Формулы мира включен в перечень вопросов, которые обсуждаются на первом Саммите мира в Швейцарии.

Прямая речь: "К 4-му пункту (Формулы мира – ред.) привлечено очень много партнеров. К международной коалиции по возвращению украинских детей официально присоединились 37 стран. У нас есть публичный коммуникатор – Катар, есть вовлеченность Ватикана, а также очень много непубличных коммуникаторов".

Детали: Он выразил убеждение, что благодаря давлению международного сообщества на Российскую Федерацию результата удастся достичь.

Напомним: Лубинец назвал провокацией перед Саммитом мира заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой, где она просит посодействовать обменами пленных.