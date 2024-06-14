Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Лубінець назвав провокацією прохання російської омбудсменки про сприяння обмінам полонених

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 червня 2024, 20:56
Лубінець назвав провокацією прохання російської омбудсменки про сприяння обмінам полонених
Фото з соцмереж Лубінця

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав провокацією перед Самітом миру заяву російської омбудсменки Тетяни Москалькової, де вона просить посприяти обмінами полонених.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: Увечері 14 червня Москалькова опублікувала список з 430 українських військовослужбовців, які "готові найближчим часом повернутися додому, якщо українська сторона погодиться взяти їх в обмін на російських військовослужбовців".

Реклама:

Вона звернулася до Лубінця з проханням "посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів", щоб російські полонені теж швидше повернулися в РФ.

Український омбудсмен відповів, що здивований такою публікацією, адже цього ж дня сторони спілкувалися, від російських полонених передали листи. Однак Росія під час комунікації 14 червня не озвучила жодних прохань щодо повернення додому своїх військових.

Пряма мова: "Тож такі публікації російської сторони напередодні Саміту миру вважаю не більше як провокацією".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Він також наголосив, що Київ готовий забрати усіх своїх військових, зокрема за формулою "всіх на всіх".

Теми: омбудсменполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновленоВлучання "Шахеда" біля Львова: поранено 70-річного охоронця

Опитування: У Польщі погіршується ставлення до українських біженців

"Схеми" показали супутникові знімки палаючої нафтобази у Ростовській області РФ після атаки БпЛА

У середу графіки відключень світла знову діятимуть протягом усієї доби

The New York Times написало про зростаючий тиск та політичне втручання у роботу ЗМІ в Україні

Кабмін звільнив Найєма з посади голови Агентства відновлення

Усі новини...
омбудсмен
Омбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
Лубінець заявив, що міжнародний Червоний Хрест перетворився на адвоката росіян
Омбудсмен про мобілізаційний закон: Найкращий варіант, на який могли сподіватися
Останні новини
07:26
Уночі над Україною збили 19 "Шахедів" з 21
07:17
Сили оборони за добу знешкодили 1130 окупантів і знищили 48 артсистем
06:24
фотоНа Львівщині вночі знищили 5 "Шахедів"
06:02
ISW пояснив, навіщо РФ звинувачує українських військових і посадовців країн НАТО у злочинах
05:33
оновленоРосіяни запускали "Шахеди" на захід України
05:23
На Львівщині знову "Шахед", у Малехові другий вибух
05:10
Парламент Італії зробив перший крок до прямих виборів прем'єра
04:36
фото, оновленоВлучання "Шахеда" біля Львова: поранено 70-річного охоронця
04:14
Туреччина обмежила рух суден через Дарданелли після спалаху пожежі неподалік
03:37
Провідний прихильник Brexit може вперше пройти в парламент Британії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: