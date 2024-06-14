Лубінець назвав провокацією прохання російської омбудсменки про сприяння обмінам полонених

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав провокацією перед Самітом миру заяву російської омбудсменки Тетяни Москалькової, де вона просить посприяти обмінами полонених.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: Увечері 14 червня Москалькова опублікувала список з 430 українських військовослужбовців, які "готові найближчим часом повернутися додому, якщо українська сторона погодиться взяти їх в обмін на російських військовослужбовців".

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Вона звернулася до Лубінця з проханням "посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів", щоб російські полонені теж швидше повернулися в РФ.

Український омбудсмен відповів, що здивований такою публікацією, адже цього ж дня сторони спілкувалися, від російських полонених передали листи. Однак Росія під час комунікації 14 червня не озвучила жодних прохань щодо повернення додому своїх військових.

Пряма мова: "Тож такі публікації російської сторони напередодні Саміту миру вважаю не більше як провокацією".

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Деталі: Він також наголосив, що Київ готовий забрати усіх своїх військових, зокрема за формулою "всіх на всіх".