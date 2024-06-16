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Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна для припинення війни

Ольга Глущенко Неділя, 16 червня 2024, 06:48
Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна для припинення війни
Стубб, фото: Bloomberg via Getty Images

Президент Фінляндії Александр Стубб на швейцарському саміті заявив, що Китай може зіграти ключову роль у встановленні миру в Україні.

Джерело: Стубб під час спілкування з журналістами на Саміті миру у Швейцарії, цитує Yle

Пряма мова: "Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні".

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Деталі: Разом з тим Стубб наголосив і на важливості Глобального Півдня в досягненні миру.

Пряма мова: "Багато представників (на Саміті миру – ред.) із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу. Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю важливим, щоб це сталося на умовах України".

Деталі: Стубб звернувся і до правителя Росії Володимира Путіна із закликом покласти край війні. Він також відкинув "мирну ініціативу" Росії.

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Нагадаємо: Стубб вважає, що Україна зараз перебуває в кращій позиції для початку переговорів про мир, ніж кілька тижнів тому, завдяки підтримці західних союзників.

Теми: ФінляндіяКитайПутінвійна
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