Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина для прекращения войны

Президент Финляндии Александр Стубб на швейцарском саммите заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине.

Источник: Стубб во время общения с журналистами на Саммите мира в Швейцарии, цитирует Yle

Прямая речь: "Я настойчиво призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне".

Реклама:

Детали: Вместе с тем Стубб отметил и важность Глобального Юга в достижении мира.

Прямая речь: "Много представителей (на Саммите мира - ред.) из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока. Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины".

Детали: Стубб обратился и к правителю России Владимиру Путину с призывом положить конец войне. Он также отверг "мирную инициативу" России.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Стубб считает, что Украина сейчас находится в лучшей позиции для начала переговоров о мире, чем несколько недель назад, благодаря поддержке западных союзников.