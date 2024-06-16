Екіпаж покинув українсько-польське судно, яке атакували хусити
Екіпаж суховантажу M/V Verbena, який належить Україні та який експлуатує Польща, після обстрілу єменськими хуситами залишив судно.
Джерело: Центральне командування США
Деталі: Зазначається, що два ракетні удари хусити завдали 13 червня.
У суботу 15 червня після обіду екіпаж подав сигнал лиха, повідомивши, що залишає судно.
Судно "Анна Мета" відгукнулося, щоб надати допомогу, підібрала моряків і перевозить їх у безпечне місце.
Екіпаж покинув судно через тривалу пожежу та неможливість контролювати її.
Показово, що іранський фрегат IRIN Jamaran знаходився у восьми морських милях від судна Verbena і не відповів на сигнал лиха.
Дослівно: "Така тривала зловмисна і безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності і ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі і Аденській затоці.
Центральне командування США продовжуватиме діяти разом з партнерами для притягнення хуситів до відповідальності і послаблення їхнього військового потенціалу".
Передісторія: Днями стало відомо, що від атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів в Аденській затоці постраждало українсько-польське судно, поранено одну людину.