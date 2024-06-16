Екіпаж покинув українсько-польське судно, яке атакували хусити

Екіпаж суховантажу M/V Verbena, який належить Україні та який експлуатує Польща, після обстрілу єменськими хуситами залишив судно.

Джерело: Центральне командування США

Деталі: Зазначається, що два ракетні удари хусити завдали 13 червня.

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У суботу 15 червня після обіду екіпаж подав сигнал лиха, повідомивши, що залишає судно.

Судно "Анна Мета" відгукнулося, щоб надати допомогу, підібрала моряків і перевозить їх у безпечне місце.

Екіпаж покинув судно через тривалу пожежу та неможливість контролювати її.

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Показово, що іранський фрегат IRIN Jamaran знаходився у восьми морських милях від судна Verbena і не відповів на сигнал лиха.

Дослівно: "Така тривала зловмисна і безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності і ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі і Аденській затоці.

Центральне командування США продовжуватиме діяти разом з партнерами для притягнення хуситів до відповідальності і послаблення їхнього військового потенціалу".

Передісторія: Днями стало відомо, що від атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів в Аденській затоці постраждало українсько-польське судно, поранено одну людину.