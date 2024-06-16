Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экипаж покинул украинско-польское судно, которое атаковали хуситы

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июня 2024, 09:43
Экипаж покинул украинско-польское судно, которое атаковали хуситы
M/V VERBENA, ФОТО: U.S. NAVAL INSTITUTE’S

Экипаж сухогруза M/V Verbena, который принадлежит Украине и который эксплуатирует Польша, после обстрела йеменскими хуситами покинул судно.

Источник: Центральное командование США

Детали: Отмечается, что два ракетных удара хуситы нанесли 13 июня.

Реклама:

В субботу 15 июня после обеда экипаж подал сигнал бедствия, сообщив, что покидает судно.

Судно "Анна Мета" откликнулось, чтобы оказать помощь, подобрало моряков и перевозит их в безопасное место.

Экипаж покинул судно из-за длительного пожара и невозможности контролировать его.

ВИДЕО ДНЯ

Показательно, что иранский фрегат IRIN Jamaran находился в восьми морских милях от судна Verbena и не ответил на сигнал бедствия.

Дословно: "Такое продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе.

Центральное командование США будет продолжать действовать вместе с партнерами для привлечения хуситов к ответственности и ослабления их военного потенциала".

Предыстория: На днях стало известно, что от атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Аденском заливе пострадало украинско-польское судно, ранен один человек.

Темы: корабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Мировой лидер морских перевозок отказался заходить в порт Одесса из-за действий таможни

фотоУП показала, как выглядит Часов Яр после 5 месяцев российского наступления

фотоПолиция установила приспешников Тищенко, причастных к нападению в Днепре

В среду графики отключений света будут действовать круглосуточно

ЕС и Украина официально дали старт переговорам о членстве

СМИ: В ЕС согласовали второй срок фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии

Все новости...
корабли
Вслед за российскими кораблями на Кубу прибыло судно ВМС Канады и субмарина США
Хуситы атаковали украинско-польское судно у Красного моря: есть раненый
В США заявили, что корабли РФ в порту вблизи штатов не представляют для них угрозы
Последние новости
20:35
В ЕС назвали бессмысленными "санкции" России против европейских СМИ
20:23
Крупнейшие банки Украины подписали меморандум о льготном кредитовании восстановления энергоинфраструктуры
20:20
фотоРоссийские войска избивали по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией
20:18
Главный дипломат ЕС поприветствовал ордера МУС на арест Герасимова и Шойгу
20:13
Минобороны закупило для ВСУ пластиковых фляг втрое дороже рыночных цен – СМИ
20:07
Евро-2024Ребров: Уверен, что против Бельгии готовы будут сыграть все
20:06
ЕС официально начинает переговоры о вступлении с Молдовой
20:02
фото"Караван лает - собака идет": соцсети взорвались мемами на фоне обысков и суда над Тищенко
19:59
Генштаб: Количество боеприкосновений на фронте возросло до 121
19:51
У нас хороших решений не осталось: Гетманцев о налогах для финансирования ВСУ
Все новости...
Реклама:
Реклама: