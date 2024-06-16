Экипаж покинул украинско-польское судно, которое атаковали хуситы

Экипаж сухогруза M/V Verbena, который принадлежит Украине и который эксплуатирует Польша, после обстрела йеменскими хуситами покинул судно.

Источник: Центральное командование США

Детали: Отмечается, что два ракетных удара хуситы нанесли 13 июня.

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В субботу 15 июня после обеда экипаж подал сигнал бедствия, сообщив, что покидает судно.

Судно "Анна Мета" откликнулось, чтобы оказать помощь, подобрало моряков и перевозит их в безопасное место.

Экипаж покинул судно из-за длительного пожара и невозможности контролировать его.

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Показательно, что иранский фрегат IRIN Jamaran находился в восьми морских милях от судна Verbena и не ответил на сигнал бедствия.

Дословно: "Такое продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе.

Центральное командование США будет продолжать действовать вместе с партнерами для привлечения хуситов к ответственности и ослабления их военного потенциала".

Предыстория: На днях стало известно, что от атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Аденском заливе пострадало украинско-польское судно, ранен один человек.