Экипаж покинул украинско-польское судно, которое атаковали хуситы
Экипаж сухогруза M/V Verbena, который принадлежит Украине и который эксплуатирует Польша, после обстрела йеменскими хуситами покинул судно.
Источник: Центральное командование США
Детали: Отмечается, что два ракетных удара хуситы нанесли 13 июня.
В субботу 15 июня после обеда экипаж подал сигнал бедствия, сообщив, что покидает судно.
Судно "Анна Мета" откликнулось, чтобы оказать помощь, подобрало моряков и перевозит их в безопасное место.
Экипаж покинул судно из-за длительного пожара и невозможности контролировать его.
Показательно, что иранский фрегат IRIN Jamaran находился в восьми морских милях от судна Verbena и не ответил на сигнал бедствия.
Дословно: "Такое продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе.
Центральное командование США будет продолжать действовать вместе с партнерами для привлечения хуситов к ответственности и ослабления их военного потенциала".
Предыстория: На днях стало известно, что от атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Аденском заливе пострадало украинско-польское судно, ранен один человек.