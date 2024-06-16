У Ростові ув'язнені захопили співробітників СІЗО
Неділя, 16 червня 2024, 10:12
У Ростові-на-Дону ув'язнені СІЗО-1 захопили в заручники двох співробітників ФСВП, до будівлі прямує ОМОН.
Джерело: "РИА Новости", Baza
Деталі: Нібито ув'язнені, які проходять за "терористичними" статтями, озброєні "пожежними сокирами і гумовими кийками".
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За даними Baza, шестеро обвинувачених вибили віконну решітку у своїй камері в СІЗО і проникли в чергову частину.
У заручниках перебувають начальник оперативного управління підполковник Олександр Б. і молодший інспектор чергової служби.
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За попередньою інформацією, ті вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора.
Вони також записали кілька відео, де заявили, що є членами ІДІЛ.
Зараз у бік ростовського СІЗО висунувся ОМОН.