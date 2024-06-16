В Ростове заключенные захватили сотрудников СИЗО
Воскресенье, 16 июня 2024, 10:12
В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН, к зданию направляется ОМОН.
Источник: "РИА Новости", Baza
Детали: Якобы заключенные, проходящие по "террористическим" статьям, вооружены "пожарными топорами и резиновыми дубинками".
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По данным Baza, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть.
В заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы.
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По предварительной информации, те требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.
Они также записали несколько видео, где заявили, что являются членами ИГИЛ.
В настоящий момент в сторону ростовского СИЗО выдвинулся ОМОН.