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В Ростове заключенные захватили сотрудников СИЗО

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июня 2024, 10:12
В Ростове заключенные захватили сотрудников СИЗО
ситуация возле сизо в ростове, фото: baza

В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН, к зданию направляется ОМОН.

Источник: "РИА Новости", Baza

Детали: Якобы заключенные, проходящие по "террористическим" статьям, вооружены "пожарными топорами и резиновыми дубинками".

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По данным Baza, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть.

В заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы.

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По предварительной информации, те требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Они также записали несколько видео, где заявили, что являются членами ИГИЛ.

В настоящий момент в сторону ростовского СИЗО выдвинулся ОМОН.

Темы: РосcияСИЗО
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