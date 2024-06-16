Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Зеленський: На підготовку до другого Саміту, а отже й завершення війни, підуть місяці, а не роки

Роман ПетренкоНеділя, 16 червня 2024, 15:56
Зеленський: На підготовку до другого Саміту, а отже й завершення війни, підуть місяці, а не роки
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський запевнив, що робота над проведенням другого Саміту миру триває, і він буде через місяці, а не роки.

Джерело: Зеленський на підсумковій пресконференції на Саміті миру

Пряма мова Зеленського: "Ми у стані війни. Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко.

Реклама:

Підготовка до того дня займе місяці, не роки.

І коли план буде готовий, а кожен крок пропрацьований, тоді відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже, й до завершення війни, а також до справедливого та тривалого миру".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Зеленський впевнений, що Саміт миру, який відбувся цими вихідними у Швейцарії, може мати практичні кроки на шляху до миру.

Читайте також: Рішення Саміту миру: публікуємо документ щодо України, який ухвалюють у Швейцарії

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Захисники вночі вдарили по місцях зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї

Затримали двох блогерів, які "засвітили" позиції Сил оборони у соцмережах

Клименко заявив, що його син мобілізувався і вже 3 місяці у війську

Кулеба: Участь РФ у другому Саміті миру можлива за форматом "зернової угоди"

доповненоПоліція встановила виконавців замаху на казахського опозиціонера в Києві

РФ програє війну проти України, якщо Захід мобілізує ресурси для протистояння Кремлю – ISW

Усі новини...
Ми розуміємо, що Україні доведеться говорити з Росією – Кулеба
Мелоні: Мир не має бути капітуляцією, як хоче Путін
Медведчук закликає до окупації Одеси, якщо Україна не підпише капітуляцію
F-16 з Данії надійдуть в Україну найближчим часом – Зеленський
Останні новини
11:48
ЄВРО-2024Збірні України та Словаччини визначилися з комплектом форми на матч Євро-2024
11:42
Захисники вночі вдарили по місцях зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї
11:40
В Україну ввезли рекордну 21 тисячу електромобілів у 2024 році
11:32
Очільник МВС прокоментував напад на добровольця у Дніпрі
11:32
Що німецький збройовий концерн Rheinmetall вироблятиме в Україні?
11:28
Вірменія оголосила про визнання Палестинської держави
11:26
Очільник МВС: 60% винуватців домашнього насильства – військові, їм потрібна психологічна реабілітація
11:25
Вночі українські дрони атакували 4 російські НПЗ та РЕБ окупантів – Генштаб
11:19
Акції Nvidia злетіли на 1000% за 2 роки: інвестори міркують, продавати їх, утримувати чи купувати
11:04
фотоРосіяни скинули на Селидове керовану авіабомбу, двоє загиблих – ОВА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: