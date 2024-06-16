Зеленський: На підготовку до другого Саміту, а отже й завершення війни, підуть місяці, а не роки

Президент Володимир Зеленський запевнив, що робота над проведенням другого Саміту миру триває, і він буде через місяці, а не роки.

Джерело: Зеленський на підсумковій пресконференції на Саміті миру

Пряма мова Зеленського: "Ми у стані війни. Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко.

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Підготовка до того дня займе місяці, не роки.

І коли план буде готовий, а кожен крок пропрацьований, тоді відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже, й до завершення війни, а також до справедливого та тривалого миру".

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Передісторія: Зеленський впевнений, що Саміт миру, який відбувся цими вихідними у Швейцарії, може мати практичні кроки на шляху до миру.

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