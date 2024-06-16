Зеленский: На подготовку ко второму Саммиту, а значит и завершение войны, уйдут месяцы, а не годы

Президент Владимир Зеленский заверил, что работа над проведением второго Саммита мира продолжается, и он будет через месяцы, а не годы.

Источник: Зеленский на итоговой пресс-конференции на Саммите мира

Прямая речь Зеленского: "Мы в состоянии войны. У нас нет времени на долговременную работу. Движение к миру означает действовать быстро.

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Подготовка к тому дню займет месяцы, не годы.

И когда план будет готов, а каждый шаг проработан, тогда откроется путь к проведению второго Саммита мира, а следовательно, и к завершению войны".

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Предыстория: Зеленский уверен, что Саммит мира, который состоялся в эти выходные в Швейцарии, может иметь практические шаги на пути к миру.

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