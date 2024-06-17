Внаслідок удару росіян по Харкову є руйнування
Понеділок, 17 червня 2024, 00:12
Пізно ввечері 16 червня у Харкові було чути вибух, міський голова каже про удар КАБом.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "У Харкові було чутно вибух.
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Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється – чи це передмістя чи околиця Харкова".
Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що о 23:50 окупанти вдарили по Київському району Харкова.
Внаслідок удару пошкоджений один із корпусів відпочинкового комплексу.
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"Інформація про постраждалих не надходила", – додав Синєгубов.
Згодом Терехов повідомив, що внаслідок удару по Харкову є потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів.