В результате удара россиян по Харькову есть разрушения
Понедельник, 17 июня 2024, 00:12
Поздно вечером 16 июня в Харькове был слышен взрыв, городской голова говорит об ударе КАБом.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "В Харькове был слышен взрыв.
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Информация о месте удара КАБом уточняется – это пригород или окраина Харькова".
Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что в 23:50 оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.
В результате удара поврежден один из корпусов комплекса отдыха.
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"Информация о пострадавших не поступала", – добавил Синегубов.
Впоследствии Терехов сообщил, что в результате удара по Харькову есть попадание по заведению детского отдыха в Шевченковском районе. Разрушен один из корпусов.