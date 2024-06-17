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В результате удара россиян по Харькову есть разрушения

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 июня 2024, 00:12
В результате удара россиян по Харькову есть разрушения
Харьков, иллюстративное фото Дмитрия Ларина, УП

Поздно вечером 16 июня в Харькове был слышен взрыв, городской голова говорит об ударе КАБом.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В Харькове был слышен взрыв.

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Информация о месте удара КАБом уточняется – это пригород или окраина Харькова".

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что в 23:50 оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

В результате удара поврежден один из корпусов комплекса отдыха.

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"Информация о пострадавших не поступала", – добавил Синегубов.

Впоследствии Терехов сообщил, что в результате удара по Харькову есть попадание по заведению детского отдыха в Шевченковском районе. Разрушен один из корпусов.

Темы: Харьковвзрыв
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